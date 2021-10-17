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Российские туристы рассказали об «аде на земле» в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Lenta.ru
30 минут назад

В аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха вылет самолета с российскими туристами задержали почти на два часа. Все это время пассажирам пришлось ждать в салоне самолета с выключенными кондиционерами, пишет газета «Комсомольская правда».

Россияне рассказали об аде в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Фото: ReutersReuters

Очевидцы рассказали, в салоне стояла 40-градусная жара, а происходящее напоминало «ад на земле». Кроме того, из-за выключенных кондиционеров по салону начал распространяться невыносимый запах из бортовых туалетов. От жары, духоты и вони людям становилось плохо, некоторым понадобился нашатырь.

Позже туристам объяснили, что задержка рейса была вызвана перегруженностью аэропорта.

Египет подешевеет для россиян

В июле сообщалось, что полет из штата Невада в соседний штат Калифорния занял 17 часов вместо одного и был назван пассажирами «рейсом в ад». Так, самолет авиакомпании Allegiant Airlines, следовавший по маршруту Лас-Вегас — Стоктон, не смог приземлиться из-за отсутствия людей на диспетчерской вышке. В итоге пилотам пришлось развернуть борт.
Общество,Комсомольская правда,
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