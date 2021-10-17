Россияне рассказали об аде в аэропорту Шарм-эль-Шейха

В аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха вылет самолета с российскими туристами задержали почти на два часа. Все это время пассажирам пришлось ждать в салоне самолета с выключенными кондиционерами, пишет газета «Комсомольская правда».

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Очевидцы рассказали, в салоне стояла 40-градусная жара, а происходящее напоминало «ад на земле». Кроме того, из-за выключенных кондиционеров по салону начал распространяться невыносимый запах из бортовых туалетов. От жары, духоты и вони людям становилось плохо, некоторым понадобился нашатырь.

Позже туристам объяснили, что задержка рейса была вызвана перегруженностью аэропорта.