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В трех городах России появятся роботы для проверки QR-кодов

Lenta.ru
53 минуты назад

Рестораны в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Перми — возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от COVID-19 и переболевших граждан. Об этом сообщили в компании «Промобот», пишет РИА Новости.

В трех городах России начнут по-новому проверять QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что компания-производитель сервисных роботов уже представила первую такую машину. Она способна перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями. Робот оснащен сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также робота интегрировали с сервисом «Гоcуслуг» для быстрой проверки данных.

По данным «Промобота», подобные машины вскоре будут установлены, аэропортах, учебных заведениях и местах общественного питания.

Многие регионы России уже ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест. В Москве и Санкт-Петербурге, тем не менее, в настоящее время эта система не действует. В Пермском крае QR-коды необходимо предъявлять на культурных и массовых мероприятиях.

По данным на 17 октября, в России за последние сутки выявили 34 303 новых случая заражения коронавирусом — это новый максимум с начала пандемии. Общее число заражений составило 7 992 687.

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