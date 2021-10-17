В трех городах России начнут по-новому проверять QR-кодов

Рестораны в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Перми — возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от COVID-19 и переболевших граждан. Об этом сообщили в компании «Промобот», пишет РИА Новости.

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Уточняется, что компания-производитель сервисных роботов уже представила первую такую машину. Она способна перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями. Робот оснащен сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также робота интегрировали с сервисом «Гоcуслуг» для быстрой проверки данных.

По данным «Промобота», подобные машины вскоре будут установлены, аэропортах, учебных заведениях и местах общественного питания.

Многие регионы России уже ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест. В Москве и Санкт-Петербурге, тем не менее, в настоящее время эта система не действует. В Пермском крае QR-коды необходимо предъявлять на культурных и массовых мероприятиях.