Умер актер Владислав Ширченко

В возрасте 75 лет умер советский и российский актер Владислав Ширченко. Об этом сообщается на сайте Воронежского академического театра драмы имени Кольцова.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Владислав Васильевич Ширченко родился 23 февраля 1946 года. В 1968-м он окончил воронежский филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. На сцене актер дебютировал в 1967 году. Впервые снялся в кино 1977-м в роли косморга Березкина в ленте «Деле Бобровых».

В его актерском портфолио более 80 ролей. Он лауреат областного театрального конкурса «Браво 2016/2017» в номинации «За честь и достоинство». В качестве режиссера он ставил спектакли в Воронеже и в Ставрополе.

Среди киноработ с участием Ширченко можно назвать фильмы «Щенок», «С Дона выдачи нет», «Мужская женская игра», «Праведник».