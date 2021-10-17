В России побит антирекорд по заражениям COVID-19 с начала пандемии

В России зафиксировали абсолютный антирекорд по заражению COVID-19 за все время пандемии.За сутки в стране произошло 34 303 случая. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это максимум за все время пандемии.

Только 8,5% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 997 летальных исходов, выздоровело 18 717 человек.

Наиболее сложная обстановка в Москве (6740 новых случаев), Петербурге (3323), Подмосковье (2759), Самарской (896), Нижегородской(711) и Воронежской области(673), Башкирии(661).

За все время пандемии в России выявлено 7 992 687 случаев инфекции в 85 регионах. Умерли 223 312 человек, выздоровели 7 000 624.