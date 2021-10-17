Всероссийская перепись-2021: Как вычислить мошенников

В РФ 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения, и уже в первые дни были зафиксированы случаи мошенничества под видом опроса граждан. Россиянам звонят и предлагают пройти сверку перед переписью населения, пытаясь под этим предлогом выманить личные данные. Как вычислить злоумышленников и не стать их жертвой — в памятке от «Рамблера».

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Переписчики не звонят по телефону. Они обходят каждую квартиру или дом. При этом граждане не обязаны впускать их в жилье. На вопросы можно ответить стоя перед входом в жилище. Переписные листы еще можно заполнить на портале «Госуслуги». Формы переписи по телефону нет. Также нельзя пройти опрос на улице или дворовой территории.

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Переписчики имеют фирменную одежду и атрибуты. Они должны иметь при себе действующее удостоверение с указанием фамилии и паспорт, шарф, сумку и жилет с символикой переписи, а также планшет со специальной программой переписи.

Переписчики не просят никаких документов. Все данные записываются со слов граждан. Никаких подтверждающих документов предъявлять не нужно.

Переписчики не просят конфиденциальную информацию. Переписчик не имеет права задавать вопрос о размере доходов или сбережений граждан. Также они не узнают паспортные данные и не спрашивают «кто владелец жилища».

Всего россиянам задают 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Еще 10 вопросов о жилищных условиях – тип жилья, время его постройки, площадь, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.