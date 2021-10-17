В российском регионе ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявили в нескольких поселках Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа на местной птицефабрике. Об этом сообщает ТАСС на областной оперштаб.

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По информации агентства, режим ЧС ввели в поселках Боровский и Андреевский в 20:00 16 октября. До этого птицефабрику отправили на карантин на три недели, а птиц изъяли.

В начале октября специалисты выяснили причину массовой гибели птиц на Крымском полуострове в районе Арабатской стрелки. По словам министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Славгородской, к смерти пернатых привел птичий грипп. Эксперты не рекомендуют посещать место вспышки вируса, чтобы предотвратить дальнейшее распространение смертоносного для животных заболевания.