Певцов обвинил Запад в том, что россияне не заводят детей

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре актер Дмитрий Певцов рассказал, почему российские мужчины не хотят заводить детей. Его слова приводит URA.RU.

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«Нежелания иметь детей в принципе идет из идеологии потребления, в которой мы живем уже 30 лет. Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен, ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям», - заявил Певцов.

Он считает, что такое мировоззрение совершенно чуждо русскому человеку. В этой связи он положительно отозвался о праздновании в России Дня отца.

Певцов напомнил, что в России коэффициент рождаемости ниже, чем это было 60 лет назад. Причиной этому он видит не в уровне жизни граждан, а в ином отношении людей к стране и окружающему миру. Чтобы переломить тенденцию к уменьшению количества детей в России, Певцов предложил ввести на государственном уровне национальную «русскую идею».