Начал действовать новый порядок выезда детей за границу

17 октября начинает действовать приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, сообщает ТАСС.

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Теперь один из родителей может запретить вывезти ребенка в одну или несколько стран на определенное время. Согласно новому правилу, срок рассмотрения соответствующего заявления займет всего два дня.

Теперь обоим законным представителям несовершеннолетнего предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из России, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России. С 17 октября заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд ребенка из РФ, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок.

Кроме того, теперь у законного представителя несовершеннолетнего, заявившего о запрете выезда ребенка, есть возможность самому вывозить его за границу. Условием в данном случает является наличие у него российского гражданства. Если заявитель иностранный гражданин, то ребенок не сможет выехать ни с ним самим, ни с другим родителем.

Вместе с тем неизменным остается необходимость уведомить второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения. Также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Данное уведомление будет направлено по адресу места жительства или пребывания.