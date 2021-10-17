Офтальмолог объявила о пандемии близорукости

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова оценила масштаб проблемы близорукости. По ее мнению, она достигла уровня пандемии, пишет URA.RU.

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Шилова объявила, что сейчас наблюдается не только пандемия COVID-19, но и пандемия близорукости.

«Достаточно большое количество детей, даже младшего школьного возраста уже имеют проблемы со зрением. Детская, школьная, подростковая близорукость — бич нашего времени», — подчеркнула офтальмолог.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева согласилась, что среди детей младшего школьного возраста стали чаще диагностировать близорукость. Если ранее заболевание обычно выявляли в подростковом возрасте около10-14 лет, то сейчас этот показатель «омолодился» до семи-девяти лет. По мнению Васильевой, число людей с близорукостью определяется уровнем технического прогресса.

«Если брать совсем большие крайности, то брать Японию и страны третьего мира, любую страну Африки, где идет еще полупервобытное общество, то процент близорукости в разы отличается. В Японии чуть ли не 90 процентов близоруких людей. Россия в этом отношении ближе к верху списка», — отметила врач.

Офтальмолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Мариам Аракелян добавила, что ранее специалисты считали, что у людей старше 20 лет зрение восстанавливается. Однако сейчас у пациентов в возрасте 20-30 лет болезнь прогрессирует. Все опрошенные эксперты посоветовали чаще давать глазам отдых от гаджетов.