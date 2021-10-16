«Мулявин звал меня замуж»: экс-солистка «Песняров» раскрыла свои тайны

В Минске вовсю идут съёмки сериала для Первого канала о легендарном ансамбле «Песняры». В разгар этой работы журналист NEWS.ru взял интервью у единственной женщины-солистки коллектива, изначально задуманного сугубо мужским, — Людмилы Исуповой. В своё время её называли «белорусской Бриджит Бардо» — за внешнее сходство с французской актрисой. Исупова предположила, почему её героиню «выбросили» из сценария сериала о «Песнярах», рассказала о предлагавшем ей руку и сердце Мулявине, о том, как чуть не перешла дорогу Ларисе Долиной, и чем живёт сейчас, отметив 70-летний юбилей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Единственная в мужском коллективе

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Сериал о группе «Песняры» снимает режиссёр Оксана Барковская, премьера планируется на Первом канале в 2022 году. Создателя и лидера легендарного коллектива Владимира Мулявина играет Глеб Калюжный.

«Песняры» были мужским вокальным коллективом. Однако на протяжении четырёх лет, с 1975-го по 1979-й, в ансамбле пела Людмила Исупова — единственная женщина за все годы существования коллектива. Её называли «белорусской Бриджит Бардо» — за сходство с французской дивой: точёная фигура, пронзительные глаза. А ещё потрясающий меццо-сопрано и виртуозное владение флейтой.

До «Песняров» она работала в «Верасах», также популярном на весь Советский Союз коллективе народной песни (их известные хиты — «Малиновки заслыша голосок...», «Я у бабушки живу...» и другие), после — на Украине с начинающим тогда вокалистом Александром Серовым.

Архив Людмилы Исуповой

В этом году Людмиле Михайловне исполнилось 70 лет. NEWS.ru навестил «белорусскую Бриджит Бардо» в её скромной минской квартире, где почти нет мебели и отключили газ за неуплату. Со дня на день коммунальные службы грозят отключить и отопление, так что зиму одна из первых красавиц СССР рискует встретить в, мягко говоря, некомфортных условиях.

«С репетиций меня встречал Лёня Борткевич, он за мной ухаживал»

— Расскажите, как вы живёте. Судя по всему, непросто.

— Не жалуюсь. У меня всё есть, больше мне ничего не нужно.

— Слышали о съёмках сериала «Песняры»? Кто сыграет вас в молодости?

— О съёмках слышала. Даже прочла сценарий.

Очень многое — художественный вымысел, о моём участии в группе не упоминают. Вместо Людмилы Исуповой — какая-то Аля. Видимо, так сделали, чтобы не согласовывать ещё и мою сюжетную линию и не выплачивать деньги за использование моего имени. Ничего страшного, я переживу.

— Ваша собственная судьба заслуживает отдельной экранизации — вы же легенда белорусской эстрады 1970-х. А с чего началась ваша биография?

— Родилась в Минске. Мама Надежда была профессиональной певицей, папа Михаил — военный. В 35 лет он заболел туберкулёзом, и мама бросила сцену, начала вытягивать его из болезни. И ведь вытянула. Родители мои были чудесными, они прожили вместе 60 лет до самого ухода из жизни.

Я по настоянию мамы училась в музыкальной школе, затем окончила с отличием фортепианное отделение музучилища. Почти сразу пригласили работать в ансамбль «Золотые яблоки».

С репетиций меня встречал Лёня Борткевич, который уже тогда пел в «Песнярах». По молодости он за мной ухаживал, мы ходили гулять в парк. Он был очень восторженным и влюблённым в жизнь молодым человеком, очень любил женщин. Всё время восхищался: «Все такие хорошенькие, миленькие!»

— А как вы попали в «Песняры»?

— В «Золотых яблоках» меня заметили и пригласили к себе «Верасы», где я в итоге проработала пять лет, успела выйти замуж за звукорежиссёра Андрея Медведко и родила сына Диму. Но затем в группе сменился художественный руководитель, а с новым мои отношения не сложились.

«Песняры» в это время репетировали театрализованную кантату «Песня о доле», а там была прописана женская партия и требовалась певица. Пригласили меня.

Мой муж и отец сына поставил мне ультиматум: мол, выбирай, или я, или «Песняры». В группе работали Мулявин, Борткевич, Влад Мисевич, Анатолий Кашепаров, Александр Демешко и Валерий Дайнеко. Одни мужики! Я сказала мужу: «Конечно, выбираю „Песняров“. Это же моя профессия! И вообще, как тебе в голову могло прийти ставить меня перед выбором?» Через некоторое время мы развелись.

«Мулявин предложил мне руку и сердце»

— Как к вам относились участники «Песняров»?

— Замечательно. Любили, ценили, на гастролях из автобуса выносили на руках. Мулявин мне никогда не делал замечания, наоборот, исключительно хвалил: «Как хорошо сегодня твой голос звучал!» Меня он ничему не учил, да и не надо было, я попала к ним уже готовым музыкантом.

— Ваши коллеги рассказывают, будто он был влюблён в вас и очень страдал, когда вы его отвергли.

— О том, что он якобы был в меня влюблён, мне как-то рассказала его (Владимира Мулявина. — NEWS.ru) дочь Марина.

Да, звал замуж несколько раз. Я ему напоминала: «Вообще-то вы женаты». Он состоял в браке уже со второй супругой (белорусской актрисой Светланой Слизской. — NEWS.ru). Он в ответ: «Ой, да развестись — дело 15 минут. Согласишься выйти за меня — я сразу пойду и разведусь».

Я подумала: «Допустим, выйду за него — а потом и я ему надоем, и он также за 15 минут со мной разведётся». Любить-то мужчины умеют. Но недолго. Сказала Мулявину: «Простите, но пока не хочу замуж вообще — ни за вас, ни за кого-то другого».

Архив Людмилы Исуповой

Через некоторое время он развёлся со Слизской и женился на Пенкиной (актриса известна по роли Кати Булавиной в культовом советском многосерийном фильме «Тени исчезают в полдень». Вторую главную женскую роль — Дашу — играла Ирина Алфёрова. — NEWS.ru).

Пенкина страшно ревновала Мулявина, она бы в принципе не допустила дальнейшего присутствия в коллективе женской персоны. Я это понимала, поэтому уволилась сама.

«Кролл хотел заменить мною Ларису Долину»

— Тогда же, в 1980-е, вы могли переехать в Москву. И ваша судьба, возможно, пошла бы по более счастливому сценарию.

— В Москву меня пригласил джазовый дирижёр, композитор Анатолий Кролл, собиравший в своём ансамбле лучших музыкантов со всего Советского Союза. У него я выступала под фамилией моей мамы — Куликовская. Кролл позволил мне даже исполнять свои собственные песни (я пишу). В «Песнярах» такой возможности не давали. Мулявин обещал, но не исполнил.

У Кролла работала Лариса Долина со своим тогдашним супругом — джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Некоторое время я даже жила в их московской квартире, они мне угол выделили.

В то время иногородней было сложно снять квартиру в Москве, да и зарплата моя составляла всего 150 рублей. После «Песняров», где платили в несколько раз больше, доплачивая за каждый концерт, это был скромный минимум. Впрочем, деньги меня не интересовали — я горела работой, творчеством.

Однажды Кролл мне сказал, чтобы я учила Ларисин репертуар... Он почему-то решил, что я могла бы заменить её на сцене. Она тогда находилась не в сценической форме, полновата. Хотя, по мне, какая разница, как выглядит исполнитель, главное — вокальные данные. «Учить репертуар Ларисы» для меня означало предать человека, который меня приютил в Москве. И я написала заявление об увольнении по собственному желанию.

— Какая Долина по характеру?

— Уже тогда была жёсткой. Знала, чего хочет.

Она бы не отдала мне просто так своё место, она бы меня загрызла, конечно, фигурально выражаясь. Я это тоже понимала. А я не боец по жизни. В том числе поэтому ушла.

Некоторое время я работала с Сашей Серовым на Украине. Это было примерно в 1981 году. Потом Сашу пригласили в Москву, и он уехал делать карьеру. А я отправилась домой в Минск, где вскоре встретила своего будущего второго мужа и отца дочери Гену Скорохода. Он микробиолог. Жили мы душа в душу. В какой-то момент Гена приступил к работе над своей диссертацией. Ему помогала Танечка, иммунолог по профессии. Ну и, в общем, «допомогалась».

Я когда обо всём узнала, поставила вопрос ребром: «Дорогой Гена, как только дочке исполнится 18 лет, мы с тобой сразу разводимся». Он в слёзы: «Я тебя люблю и разводиться не хочу».

«А спать сразу с двумя женщинами ты считаешь нормальным?» — спросила я его.

В общем, дождавшись 18-летия нашей Лены, я сразу подала на развод.

— Обидно было вам? Что изменил?

— Нет. Сейчас понимаю, что мне мужики всегда только мешали сосредоточиться на творчестве. За ними же надо ухаживать — стирать, готовить. Сейчас с обоими бывшими мужьями мы в хороших отношениях, точнее, в нормальных. У меня такая натура, я не могу конфликтовать и всегда сохраняю дружеские отношения.

С Андреем созваниваемся. Гена помог мне ремонт в квартире сделать. Отношусь к нему как к брату. Он тоже живёт в Минске, женился на той самой Танечке.

Подруги бьют тревогу

— После второго развода не пытались наладить личную жизнь?

— Был один человек, социолог по профессии, звали его Сергеем. Мы не регистрировали отношения, но испытывали друг к другу нежные чувства.

Он, к сожалению, погиб. Это был несчастный случай. Причём трагедия случилась прямо перед моим сольным концертом в филармонии. Но я вышла на сцену и отработала концерт — зрители же купили билеты, они не знают о моей ситуации и не должны знать, потому что задача артиста — нести радость. Но я не плачу ни по кому. Да и плачь, не плачь... бесполезно.

Могу ли назвать себя счастливой? Вполне. Мне грех жаловаться. Дети выросли. Дочь Лена живет в Египте, работает референтом в нефтяной компании, в свободное время пишет стихи и музыку, у неё дома есть своя студия звукозаписи. Сын Дима живёт в Минске неподалёку от меня. Он художник, но подрабатывает дворником. С утра у него как зарядка — помахать метлой. Говорит: «Мама, а мне нравится. Птички чирикают, свежий воздух».

— По сцене не скучаете?

— Нет.

— У «песняров» — Владимира Мулявина, Леонида Борткевича — тоже фатально не складывалась личная жизнь. Отчего так, как думаете?

— Судьба, наверное. Я не знаю. К тому же оба выпивали. Когда человек любит «это дело», никто и ничто его не остановит.

Архив Людмилы Исуповой