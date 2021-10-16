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Депутат Госдумы Толстой о вакцинации россиян: «Государство проиграло»

Майк Габриелян
1 час назад

Государство проиграло информационную кампанию по борьбе с COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Петр Толстой.

Депутат Госдумы Толстой о вакцинации россиян: «Государство проиграло»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», - написал парламентарий.

Он подчеркнул, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении и переломить недоверие граждан. В итоге подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.

«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово», - отметил Толстой.

В эфире НТВ он заявил, что эксперты порой подходят к антиковидной кампании, «как к разговору участкового врача с каким-то недообследованным пациентом». При этом «народ России гораздо глубже и умнее», и требует больше информации, аргументов и доказательств.

Толстой также отметил, что прививка должна быть добровольной. Он поблагодарил медиков, ежеминутно спасающих жизни, и сказал, что их труд неоценим.

Общество,Петр Толстой,Госдума,НТВ,
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