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Эксперт заявил об ускорении вымирания россиян из-за бедности

Майк Габриелян
42 минуты назад

Представитель Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Любомудров заявил, что ускоренное сокращение населения России происходит из-за массовой бедности. Эксперта цитирует издание «Свободная пресса».

Эксперт заявил об ускорении вымирания россиян из-за бедности
Фото: ReutersReuters

«У нас происходит не естественная убыль населения, а именно ускоренная, которая не обоснована ни коронавирусом, ни какими-либо другими внешними условиями», - заявил Любомудров.

По его словам, Россия является мировым лидером по избыточной смертности населения, на российскую семью приходится в среднем 1,5 ребенка, но «наше правительство этим совершенно не озабочено».

Любомудров уверен, что негативная демографическая ситуация возникла из-за падения реальных доходов граждан. Он отметил, что это снижение продолжается восьмой год: количество россиян, живущих за чертой бедности, приблизилось к 20 миллионам. Одновременно растет список «богатых россиян» в журнале Forbes.

«Безысходность среди бедных и порождает избыточную смертность», - резюмировал член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты.

Ранее сообщалось, что в России за 20 лет под следствие попали 34 олигарха из списка Forbes.

Общество,Торгово-промышленная палата,интернет-издание "Свободная пресса",Forbes,
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