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Синоптики: Россиян ждет последний всплеск тепла

Майк Габриелян
52 минуты назад

Жителей Центральной России ждет последний всплеск осеннего тепла. Он случится сразу после снега и ночных заморозков в начале предстоящей недели. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».

Россиянам пообещали последний всплеск тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеорологи прогнозируют, что 19-20 октября в регионе возможен первый снег. Температура ночью опустится до -3…+2. Снег будет быстро таять, но станет «первым звоночком приближающейся зимы», поэтому автолюбителям советуют посетить шиномонтажные мастерские уже в ближайшие дни.

«Вслед за этой волной холода, в регион пожалует и атлантическое тепло, и во второй половине недели температура повысится до +8…+13°, но это будет последний осенний всплеск тепла», - сообщает «Фобос».

Уже в воскресенье, 24 октября, начнётся очередное похолодание, температура упадет до +5…+7.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в 2021/2022 году.

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