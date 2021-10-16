Россиянам пообещали последний всплеск тепла

Жителей Центральной России ждет последний всплеск осеннего тепла. Он случится сразу после снега и ночных заморозков в начале предстоящей недели. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».
Метеорологи прогнозируют, что 19-20 октября в регионе возможен первый снег. Температура ночью опустится до -3…+2. Снег будет быстро таять, но станет «первым звоночком приближающейся зимы», поэтому автолюбителям советуют посетить шиномонтажные мастерские уже в ближайшие дни.
«Вслед за этой волной холода, в регион пожалует и атлантическое тепло, и во второй половине недели температура повысится до +8…+13°, но это будет последний осенний всплеск тепла», - сообщает «Фобос».
Уже в воскресенье, 24 октября, начнётся очередное похолодание, температура упадет до +5…+7.
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