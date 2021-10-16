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Иммунолог предупредил о затяжной «суперволне» COVID-19 в России

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Начавшаяся волна коронавируса продлится до весны, заявил Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунолог предупредил о затяжной «суперволне» COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны осень-зима-весна.<…> Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами. Поэтому назовем ее большой суперволной», - сказал специалист.

По его прогнозам, заболеваемость пойдет вверх до второй половины ноября, когда ситуация, скорее всего, стабилизируется. После этого заболеваемость снова продолжит расти.

Эпидемиолог Эдуард Шунков добавил, что длительно циркулирующий вирус должен терять свои смертельные свойства, но есть ряд моментов, которые могут влиять на развитие эпидемии негативно.

Он отметил, что заболеваемость связана с поведением людей и соблюдением ими ограничительных мер. При появлении вакцины, по словам иммунолога, окончание эпидемии — это вопрос времени.

Шунков добавил, что СМИ недостаточно информировали население об опасности вируса.

По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в России составляет в 45%. На 15 октября первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране привились 51 018767 человек, полностью вакцинацию прошли 47 558639 человек.

Общество,Николай Крючков,
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