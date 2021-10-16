Иммунолог предупредил о затяжной «суперволне» COVID-19 в России

Начавшаяся волна коронавируса продлится до весны, заявил Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны осень-зима-весна.<…> Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами. Поэтому назовем ее большой суперволной», - сказал специалист.

По его прогнозам, заболеваемость пойдет вверх до второй половины ноября, когда ситуация, скорее всего, стабилизируется. После этого заболеваемость снова продолжит расти.

Эпидемиолог Эдуард Шунков добавил, что длительно циркулирующий вирус должен терять свои смертельные свойства, но есть ряд моментов, которые могут влиять на развитие эпидемии негативно.

Он отметил, что заболеваемость связана с поведением людей и соблюдением ими ограничительных мер. При появлении вакцины, по словам иммунолога, окончание эпидемии — это вопрос времени.

Шунков добавил, что СМИ недостаточно информировали население об опасности вируса.