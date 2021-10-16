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Врач предупредила о еще одном негативном эффекте от коронавируса

Елена Прошина
1 час назад

Главный внештатный психиатр-нарколог ЦДЗ ОАО «РЖД» Екатерина Мисевич рассказала, как COVID-19 угнетает психику человечка. О серьезных последствиях инфекции она сообщила в интервью радио Sputnik.

Врач предупредила о еще одном негативном эффекте от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит — это нормально. Но из-за этого может развиться депрессия — сразу или через некоторое время после закрытия больничного листа», — сказала Мисевич.

Она подчеркнула, что подавленное настроение у больных COVID-19, это естественный защитный механизм. Так организм экономит силы для противостояния вирусу и реабилитации по окончании болезни.

Врач указала, что постковидную депрессию можно выявить по нескольким признакам. Прежде всего, по плохому настроению, держащемуся на протяжении боле чем двух недель. При этом у человека нет сил делать обычные дела. Отсутствие положительных эмоций от того, что радовало до болезни, также является признаком депрессии.

В этой связи медик посоветовала в течении полугода после перенесенного коронавируса не принимать важных жизненных решений, которые могут привести к ухудшению социального положения в будущем. Она считает, что в этот период намерение уволиться, развестись или отказаться от работы над важным проектом с большой долей вероятности может быть вызвано депрессивным состоянием человека.

Общество,РЖД,ИА Sputnik,
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