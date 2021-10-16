Врач предупредила о еще одном негативном эффекте от коронавируса

Главный внештатный психиатр-нарколог ЦДЗ ОАО «РЖД» Екатерина Мисевич рассказала, как COVID-19 угнетает психику человечка. О серьезных последствиях инфекции она сообщила в интервью радио Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит — это нормально. Но из-за этого может развиться депрессия — сразу или через некоторое время после закрытия больничного листа», — сказала Мисевич.

Она подчеркнула, что подавленное настроение у больных COVID-19, это естественный защитный механизм. Так организм экономит силы для противостояния вирусу и реабилитации по окончании болезни.

Врач указала, что постковидную депрессию можно выявить по нескольким признакам. Прежде всего, по плохому настроению, держащемуся на протяжении боле чем двух недель. При этом у человека нет сил делать обычные дела. Отсутствие положительных эмоций от того, что радовало до болезни, также является признаком депрессии.