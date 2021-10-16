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Мясников указал на опасность приема популярного витамина

Майк Габриелян
22 минуты назад

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности синтетических витаминов для здоровья человека. В эфире канала «Россия 1» медик заявил, что бесконтрольный прием таких препаратов может привести к образованию камней в почках и других внутренних органах.

Мясников указал на опасность приема популярного витамина
Фото: ТАССТАСС

Мясников пригласил на свою передачу доктора медицинских наук Алексея Соболева, который рассказал, что синтетические витамины усваиваются в организме лишь на 10%.

«Поэтому более рационально принимать витамины в натуральных пищевых продуктах», - посоветовал Соболев.

«Более того, если принимаете витамин С вот так, он может усилить камнеобразование», - заметил в ответ Мясников, указав на упаковку с аптечными витаминами.

Врачи также отметили, что витамины не предотвращают вирусные и бактериальные инфекции, но способны ощутимо облегчить течение болезни и сократить ее время.

Ранее ученые заявили о способности витамина D снижать тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Общество,Александр Мясников,Алексей Соболев,
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