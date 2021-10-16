Накануне официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Собчак приехала в управление Росгвардии и заявила, что за ней якобы ведут слежку неизвестные лица. В ведомстве ей посоветовали написать заявление в органы внутренних дел .

«Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье», - написала телеведущая.

9 октября Mercedes, в котором ехала Собчак, попал в смертельное ДТП на трассе под Адлером. Водитель автомобиля при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. В результате погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД, и был отправлен под домашний арест.