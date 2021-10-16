Гинцбург раскрыл название детской вакцины от коронавируса

Специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали вакцину против COVID-19 для детей. Она может получить название «Спутник М». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине, — отметил эксперт.

В июле в столице стартовало клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. Детей вакцинируют тем же препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи передал в Минздрав документы, чтобы зарегистрировать этот вариант вакцины.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, если данный препарат одобрят, вакцинация подростков будет происходить только добровольно, при согласии их родителей или законных представителей. Вакцинация по прежнему остается самым эффективным способом защиты от COVID-19, передают РИА Новости.