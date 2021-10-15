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«Люда спивается». Близкие экс-солистки «Песняров» забили тревогу

Вероника Полынина
43 минуты назад

Единственная солистка мужского ансамбля «Песняры» Людмила Исупова спивается и живет в нищете. Об этом изданию News.ru рассказали друзья и коллеги певицы.

«Люда спивается». Близкие экс-солистки «Песняров» забили тревогу
Фото: sb.bysb.by

По их словам, из квартиры Людмилы Исуповой в Минске исчезла почти вся мебель, а газ отключили из-за длительной неуплаты.

«Мы боимся, что Люда спивается. Мебель ведь не сама по себе испарилась из ее квартиры, отключен газ. Вот-вот перестанут давать тепло», - рассказали собеседники издания.

По их словам, однажды они видели, как на кровати Исуповой в одежде и ботинках спал посторонний нетрезвый мужчина. На вопрос о нем артистка заявила, что это «сосед, попросившийся переночевать», с которым она накануне «совсем немножко подгуляла».

Друзья певицы уверены, что Исуповой необходима помощь.

«Возможно, найдутся профильные специалисты, которые захотят и смогут помочь Люде. И с подключением газа надо решить вопрос, и чтобы отопление не отключили. Лишь бы не было поздно. Надо спасать человека», - заявили собеседники News.ru.

При этом сама Исупова отказывается от помощи и утверждает, что ни в чем не нуждается.

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70-летняя Людмила Исупова в разные годы работала вокалистом и музыкантом в коллективах «Роза ветров», «Золотые яблоки», «Верасы», «Песняры», биг-бэнде «Современник» под управлением Анатолия Кролла, группе «Лас Вида»; сотрудничала с Вейландом Роддом, Ларисой Долиной, Александром Серовым, Сергеем Баландиным и другими артистами.

Общество,Анатолий Кролл,Александр Серов,Сергей Баландин,
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