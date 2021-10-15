«Люда спивается». Близкие экс-солистки «Песняров» забили тревогу

Единственная солистка мужского ансамбля «Песняры» Людмила Исупова спивается и живет в нищете. Об этом изданию News.ru рассказали друзья и коллеги певицы.

Фото: sb.by sb.by

По их словам, из квартиры Людмилы Исуповой в Минске исчезла почти вся мебель, а газ отключили из-за длительной неуплаты.

«Мы боимся, что Люда спивается. Мебель ведь не сама по себе испарилась из ее квартиры, отключен газ. Вот-вот перестанут давать тепло», - рассказали собеседники издания.

По их словам, однажды они видели, как на кровати Исуповой в одежде и ботинках спал посторонний нетрезвый мужчина. На вопрос о нем артистка заявила, что это «сосед, попросившийся переночевать», с которым она накануне «совсем немножко подгуляла».

Друзья певицы уверены, что Исуповой необходима помощь.

«Возможно, найдутся профильные специалисты, которые захотят и смогут помочь Люде. И с подключением газа надо решить вопрос, и чтобы отопление не отключили. Лишь бы не было поздно. Надо спасать человека», - заявили собеседники News.ru.

При этом сама Исупова отказывается от помощи и утверждает, что ни в чем не нуждается.