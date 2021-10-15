Врач-инфекционист сравнил коронавирус с ветрянкой

В России все чаще стали регистрировать случаи заражения COVID-19 среди детей, в том числе у грудничков. В эфире радиостанции «Говорит Москва» инфекционист Евгений Тимаков заявил, что по контагиозности коронавирус уже сопоставим с ветряной оспой.
«Болеть стали абсолютно все, в том числе грудные дети.
Коронавирус уже сопоставим с ветряной оспой по контагиозности, это очень серьезно, особенно для детишек. Дети стали заболевать друг от друга. Раньше этого не было», — приводятся в материале слова Тимакова.
Пресечь пути передачи коронавируса, изолировать источник и спасти детей, у которых восприимчивый организм, по его мнению, способно тестирование в школах.
«В процентном соотношении из тех, кто заболевает сейчас, тяжелых случаев и нехороших исходов не стало больше, чем это было во время первой и второй волн. Однако в абсолютном количестве заболевших детей стало много, детские больницы переполнены», — подчеркнул инфекционист.
Тимаков также отметил, что у большинства детей заболевание стало протекать в тяжелой форме.
Ранее в интервью «Говорит Москва» депутат Госдумы Алексей Куринный сообщал, что COVID-19 в России вышел на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний, опередив рак.