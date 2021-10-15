Врач-инфекционист сравнил коронавирус с ветрянкой

«В процентном соотношении из тех, кто заболевает сейчас, тяжелых случаев и нехороших исходов не стало больше, чем это было во время первой и второй волн. Однако в абсолютном количестве заболевших детей стало много, детские больницы переполнены», — подчеркнул инфекционист.