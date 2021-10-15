Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19

Нейрохирург, доктор медицинских наук Андрей Басков рассказал, что падение зрения и шум в ушах также могут быть симптомами коронавируса. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на эфир «Радио России».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Басков объяснил, что при любом вирусном заболевании страдают нервные окончания и центральная нервная система.

«Почему человек теряет запах? Почему падает зрение? Почему шум в ушах появляется? Это все с нервной системой связано», - подчеркнул он.

Врач рассказал, что у многих его пациентов из-за COVID-19 обострились старые болезни позвоночника.

«Даже те люди, которые исцелились лет десять назад и забыли о своем заболевании, стоит им заболеть ковидом, особенно в тяжелой форме, все вспыхивает опять», - предупредил он.

Исследователи Мичиганского университета ранее пришли к выводу, что более половины людей, переболевших COVID-19, в течение полугода сталкиваются с заболеваниями сердца и легких.

Ученые проанализировали данные 253 пациентов, госпитализированных с коронавирусом с августа 2020-го по январь 2021 года. Их средний возраст составил 60 лет.

У 54,9 процента переболевших появились (или обострились) болезни сердца и легких, а 84,2 процента сообщили, что не смогли полностью восстановить здоровье.