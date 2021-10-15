Как перейти на ЗОЖ и не разориться. Экономить на покупках в iHerb с картой «Мир»

Платежная система «Мир» и один из крупнейших онлайн-магазинов товаров для здорового образа жизни iHerb запускают новую выгодную акцию для держателей национальных платежных карт.

В течение месяца (до 14 ноября 2021 года) новая система позволит получить скидку 15% при оформлении заказа на сайте маркетплейса и оплате по карте «Мир». Чтобы получить скидку, при оформлении заказа нужно применить промокод MIR15 и оплатить покупку картой «Мир». Скидка будет доступна для заказов от 4600 рублей и распространяется на покупку любых товаров iHerb, включая витамины, БАДы, косметику и многое другое.

Осенью все мы с особым вниманием заботимся о своем здоровье и здоровье близких, укрепляем иммунитет. Наша совместная акция с iHerb позволяет приобрести полезные товары с выгодой, — рассказала директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.

Как отметил генеральный директор iHerb в России Илья Микин, одна из главных задач кампании — сделать так, чтобы качественные товары для красоты и здоровья были доступны как можно большему количеству людей по всей стране. Картой «Мир» пользуются люди самого разного возраста и уровня дохода, и многим из них удобно совершать покупки с той же карты, на которую приходят заработная плата и социальные выплаты.