В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.90
Войти в почту

Как перейти на ЗОЖ и не разориться. Экономить на покупках в iHerb с картой «Мир»

WMJ.ru
1 час назад

Платежная система «Мир» и один из крупнейших онлайн-магазинов товаров для здорового образа жизни iHerb запускают новую выгодную акцию для держателей национальных платежных карт.

Как перейти на ЗОЖ и не разориться. Экономить на покупках в iHerb с картой «Мир»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В течение месяца (до 14 ноября 2021 года) новая система позволит получить скидку 15% при оформлении заказа на сайте маркетплейса и оплате по карте «Мир». Чтобы получить скидку, при оформлении заказа нужно применить промокод MIR15 и оплатить покупку картой «Мир». Скидка будет доступна для заказов от 4600 рублей и распространяется на покупку любых товаров iHerb, включая витамины, БАДы, косметику и многое другое.

Осенью все мы с особым вниманием заботимся о своем здоровье и здоровье близких, укрепляем иммунитет. Наша совместная акция с iHerb позволяет приобрести полезные товары с выгодой, — рассказала директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.

Как отметил генеральный директор iHerb в России Илья Микин, одна из главных задач кампании — сделать так, чтобы качественные товары для красоты и здоровья были доступны как можно большему количеству людей по всей стране. Картой «Мир» пользуются люди самого разного возраста и уровня дохода, и многим из них удобно совершать покупки с той же карты, на которую приходят заработная плата и социальные выплаты.

Подробнее с правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте .

Общество,Илья Микин,Елена Лазарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители