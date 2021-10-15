Мэр Вологды записал ролик для TikTok под песню с нецензурной лексикой

Мэр Вологды Сергей Воропанов записал ролик для TikTok, в котором объяснил, как правильно переходить дорогу. В видео, размещенном в аккаунте чиновника, он использовал песню с нецензурной лексикой – популярную композицию Freddie Dredd – Cha Cha.
В восьмисекундной видеозаписи градоначальник собрал простые правила, которые важны для пешеходов.
«Переходя дорогу, сними наушники и убери телефон в карман. Будь всегда внимателен! Твоя безопасность – это важно!», – заявил Воропанов.
В ролике отчетливо слышатся нецензурные слова на английском языке. Сама композиция сейчас популярна в TikTok и возможно, мэр Вологды хотел попасть в тренды социальной сети.
Горожане восприняли креатив мэра неоднозначно. Одни отметили правила перехода дороги, которые забыл озвучить мэр, другие указали на протоптанные по газонам тропинки, говорящие о том, что на участке неверно выстроена пешеходная инфраструктура.