Мэр Вологды записал ролик для TikTok под песню с нецензурной лексикой

Мэр Вологды Сергей Воропанов записал ролик для TikTok, в котором объяснил, как правильно переходить дорогу. В видео, размещенном в аккаунте чиновника, он использовал песню с нецензурной лексикой – популярную композицию Freddie Dredd – Cha Cha.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В восьмисекундной видеозаписи градоначальник собрал простые правила, которые важны для пешеходов.

«Переходя дорогу, сними наушники и убери телефон в карман. Будь всегда внимателен! Твоя безопасность – это важно!», – заявил Воропанов.

В ролике отчетливо слышатся нецензурные слова на английском языке. Сама композиция сейчас популярна в TikTok и возможно, мэр Вологды хотел попасть в тренды социальной сети.