Верховный суд признал правонарушением игнорирование масочного режима

Верховный суд России посчитал значительным правонарушением нахождение без маски в магазине во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

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ВС России рассмотрел дело россиянина, на которого был составлен протокол об административном правонарушении за нахождение без маски в магазине «Колобок» в Якутске. Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением.

Житель Якутии обжаловал это решение в нескольких инстанциях, прося отменить его или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, и дошел в итоге до Верховного суда.

ВС РФ напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах.

«Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России «Якутское» и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия)... и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела», - отмечается в постановлении суда.

Верховный суд признал правомерными решения нижестоящих инстанций, которые «пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания)».