В России начались клинические испытания новой вакцины от COVID

"В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <…> будут проведены на 170 пациентах", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.