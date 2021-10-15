Путин озвучил требования к мигрантам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мигранты, приезжающие на работу в Россию из стран СНГ, должны как минимум знать русский язык. Об этом сообщает ТАСС.

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О требованиях к мигрантам Путин рассказал на заседании совета глав государств СНГ.

Президент назвал русский язык объединяющей силой, которая «скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России. Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия», - сказал Путин своим коллегам.

По его мнению, для полноценной жизни в России трудовые мигранты должны знать культуру страны и понимать взаимоотношения между ее народами.

«[Это важно] для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране», - подчеркнул он.

В 2021 году российские компании начали сообщать о нехватке рабочей силы из-за оттока мигрантов на фоне пандемии. Глава Национального объединения строителей РФ Антон Глушков говорил, что сроки сдачи некоторых объектов на Дальнем Востоке, в Приволжском и Уральском федеральных округах могут сорваться из-за нехватки рабочей силы.

Глава ФСИН Александр Калашников предложил создавать исправительные центры для осужденных на базе крупных строек, которым не хватает рабочих-мигрантов. Позже стало известно, что осужденные будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в Хабаровском крае.