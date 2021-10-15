Части россиян могут сократить рабочий день

«Очевидно, что власти должны обратить внимание на нарастающую проблему лишнего веса россиян. Если мы не примем мер сейчас, то через несколько лет будем вынуждены решать проблему ожирения с привлечением других, более дорогостоящих средств, на общефедеральном уровне. В данной связи прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму», - написал он.