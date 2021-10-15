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Части россиян могут сократить рабочий день

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой сократить на один–два часа в неделю рабочий день для жителей России, страдающих ожирением и желающих сбросить лишний вес. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Части россиян могут сократить рабочий день
Фото: ТАССТАСС

Петров в своем письме министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову отметил, что в России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают различными формами ожирения. Причинами этого он назвал неправильное питание и недостаток физической активности.

«Очевидно, что власти должны обратить внимание на нарастающую проблему лишнего веса россиян. Если мы не примем мер сейчас, то через несколько лет будем вынуждены решать проблему ожирения с привлечением других, более дорогостоящих средств, на общефедеральном уровне. В данной связи прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму», - написал он.

В качестве меры по решению проблемы Владимир Петров предложил отпускать страдающих ожирением россиян с работы для занятий спортом.

Россиян ждут четыре выходных в ноябре

При этом он отметил, что работодатели в краткосрочной перспективе действительно понесут какие-то затраты, однако они «окупятся путем последующего оздоровления коллектива», что скажется и на росте производительности труда.

Ранее эксперты отметили, что россиянам гораздо выгоднее покупать выпечку или кондитерские изделия, а не фрукты и овощи. Из-за падения доходов многие жители страны не могут себе позволить правильно питаться и заменить, например, дешевый вафельный торт на салат из свежих овощей. При этом ожирение населения в перспективе приведет к болезням и увеличению нагрузки на систему здравоохранения, считают они.
Общество,Антон Котяков,Владимир Петров,
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