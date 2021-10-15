Почему спутники Маска считают угрозой для России

Life рассказал, что спутники Starlink Илона Маска в России считают «системой двойного назначения», которая может применяться в военных целях. Опрошенные порталом эксперты заявили, что наводить крылатые ракеты можно через любой тактический спутник связи, даже расположенный на низкой орбите.

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С 2018 года SpaceX Маска вывела на околоземные орбиты 1265 мини-спутников системы Starlink, глобальной сети интернет-покрытия.

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В будущем SpaceX планирует развернуть группировку сначала из 12 тысяч, а затем и 30 тысяч спутников, чтобы обеспечить широкополосный доступ в интернет по всей Земле.

В 2020 году спутники обеспечили интернет-покрытием всю территорию Северной Америки.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что спутники Starlink в дальнейшем могут использоваться для управления крылатыми ракетами.

Life отмечает, что космические аппараты, расположенные даже на орбите в несколько тысяч километров, способны перенацеливать крылатые ракеты в полете

«Технология SpaceX, вполне вероятно, поможет ускорить этот процесс, но саму ее назвать новой и угрожающей безопасности было бы как минимум странновато. Пентагону не впервой использовать частные компании», - подчеркнуло издание.

В то же время американские ученые сообщили, что им удалось создать алгоритмы, которые используют открытые данные о геолокации спутников Starlink и позволяют определить координаты «наземной базовой станции» с точностью до семи метров.

«Фактически это означает, что местоположение любого пользователя Starlink можно определить до дома и даже «до форточки». Куда после этого будут попадать данные - сложный вопрос, на который никто ещё не дал ответа», - отмечает портал.

Эксперт по спутникам Зак Кассас считает, что Starlink может стать альтернативой традиционным навигационным системам для военных. По версии Life, если их аренда окажется дешевле, чем содержание спутников GPS, у системы появится военный потенциал.