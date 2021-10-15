Лавров сообщил о новом правиле получения гражданства РФ

Детям от смешанных браков будут давать российское гражданство автоматически, вне зависимости от места их рождения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Новый шаг, который мы очень хотим реализовать, относится к гражданству детей в смешанных браках. Мы уверены в том, что где бы смешанная семья ни проживала, где бы ни появился на свет ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории иностранного государства, он обязан в соответствии с Конституцией на автомате получать гражданство», - цитирует выступление Лаврова на Всемирном конгрессе российских соотечественников Интерфакс.
Он также уточнил, что соответствующее предложение намерены реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке граждан РФ.
В настоящее время дети, которые появились в смешанных браках, получают российское гражданство только при условии, что родились на территории РФ.
Ранее Лавров озвучил причину давления стран Запада на Россию. Он считает, что им не нравится развитие РФ, поэтому они прибегают к «нелегитимным методам».
«Западным коллегам откровенно не нравится, что Россия стабильно развивается и наши позиции на международной арене укрепляются. На нас хотят оказывать давление с применением широкого набора незаконных инструментов, начиная от односторонних санкций и провокаций информационного характера, до вмешательства во внутренние дела», — заявил Лавров на Всемирном конгрессе.