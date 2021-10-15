Лавров сообщил о новом правиле получения гражданства РФ

«Новый шаг, который мы очень хотим реализовать, относится к гражданству детей в смешанных браках. Мы уверены в том, что где бы смешанная семья ни проживала, где бы ни появился на свет ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории иностранного государства, он обязан в соответствии с Конституцией на автомате получать гражданство», - цитирует выступление Лаврова на Всемирном конгрессе российских соотечественников Интерфакс.