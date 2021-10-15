В ВШЭ заявили об угрозе коллапса системы здравоохранения

Российские врачи перегружены работой из-за недостаточной вакцинации от коронавируса. В таких условиях возникает угроза коллапса всей системы здравоохранения. Об этом сообщила «Говорит Москва» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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В России обеспеченность врачами в несколько раз больше, чем во многих европейских странах. Но сейчас большинство медиков вынуждены переориентироваться на борьбу с коронавирусом, не остается кадров и времени на лечение пациентов с другими болезнями. Поэтому ситуация становится более напряженной, заявила Попович.

По ее мнению, облегчить нагрузку на медицинскую систему поможет вакцинация.