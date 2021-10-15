Венедиктов ответил Путину строчкой из Высоцкого

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что занимающая непримиримую позицию по многим вопросам радиостанция спокойно работает в России.

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Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент Владимир Путин констатировал, что сложно найти страны, где бы СМИ с непримиримой позицией к властям финансировались из государственных источников, как это происходит в России.

«"Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего», - подчеркнул он.

В свою очередь Венедиктов прокомментировал слова главы государства цитатой из произведения певца и композитора Владимира Высоцкого.

«Канат не пересек мой шейный позвонок. Но из кустов стреляют по колесам…», - написал он.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» во время делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме поспорил с официальным представителем МИД России Марией Захаровой по поводу закона о СМИ-иноагентах. Алексей Венедиктов отметил, что некоторые журналисты боятся работать в таких изданиях, а спикеры перестают сотрудничать.