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Венедиктов ответил Путину строчкой из Высоцкого

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что занимающая непримиримую позицию по многим вопросам радиостанция спокойно работает в России.

Венедиктов ответил Путину строчкой из Высоцкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент Владимир Путин констатировал, что сложно найти страны, где бы СМИ с непримиримой позицией к властям финансировались из государственных источников, как это происходит в России.

«"Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего», - подчеркнул он.

В свою очередь Венедиктов прокомментировал слова главы государства цитатой из произведения певца и композитора Владимира Высоцкого.

«Канат не пересек мой шейный позвонок. Но из кустов стреляют по колесам…», - написал он.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» во время делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме поспорил с официальным представителем МИД России Марией Захаровой по поводу закона о СМИ-иноагентах. Алексей Венедиктов отметил, что некоторые журналисты боятся работать в таких изданиях, а спикеры перестают сотрудничать.

Комментируя законопроект, Захарова отметила, что СМИ-иноагенты в России имеют те же права, что и российские, несмотря на обязательную маркировку. В ходе дискуссии официальный представитель МИД РФ также с иронией высказалась на тему того, что представители российских СМИ в США вынуждены представлять американским властям подробные отчеты о своей работе. Она удивилась, что они еще не сдают кровь и отметила, что все еще впереди.

Общество,Алексей Венедиктов,Мария Захарова,Владимир Путин,Газпром,МИД,Эхо Москвы,
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