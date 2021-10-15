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Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко в космосе

Национальная Служба Новостей
56 минут назад

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отсняли большую часть материалов грядущей картины с рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции (МКС). О подробностях их работы на орбите Земли рассказал «Роскосмос».

Пересильд и Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким «провели осмотр полетных скафандров «Сокол КВ-2», проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов».

Возвращение съемочной группы на Землю запланировано на 17 октября.

У полетевшей в космос Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем

Ранее сообщалось, что у полетевшей в космос актрисы Юлии Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем.

Актриса Юлия Пересильд, полетевшая в космос, возможно, испытывает боли в груди и дискомфорт в области лопаток. Такое предположение о проблемах с самочувствием у актрисы сделал в интервью News.ru российский ученый, автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.

Специалист ознакомился со снимками, сделанными в космосе. После этого он отметил, что у Пересильд наблюдается напряжение шейных мышц.

По словам специалиста, очень часто это говорит о том, что человек испытывает неприятные ощущения или скованность мышц в грудном отделе.

Общество,Видео,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Роскосмос,
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