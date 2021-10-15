Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отсняли большую часть материалов грядущей картины с рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции (МКС). О подробностях их работы на орбите Земли рассказал «Роскосмос».

Пересильд и Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким «провели осмотр полетных скафандров «Сокол КВ-2», проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов».

Возвращение съемочной группы на Землю запланировано на 17 октября.

Ранее сообщалось, что у полетевшей в космос актрисы Юлии Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем.

Актриса Юлия Пересильд, полетевшая в космос, возможно, испытывает боли в груди и дискомфорт в области лопаток. Такое предположение о проблемах с самочувствием у актрисы сделал в интервью News.ru российский ученый, автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.

Специалист ознакомился со снимками, сделанными в космосе. После этого он отметил, что у Пересильд наблюдается напряжение шейных мышц.