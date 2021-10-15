Избитый дагестанцами в метро россиянин Роман Ковалёв не хочет брать какие-либо деньги от обидчиков, рассказал RT адвокат москвича Евгений Корчаго. По его словам, реабилитация может оказаться длительной и дорогостоящей, поэтому он попробует переубедить Ковалёва. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить мужчине 2 млн рублей. Молодой человек уточнял, что хочет потратить их на первоначальный взнос по ипотеке и сыграть свадьбу.

«Врачи пока даже не прогнозируют время выписки — соответственно, реабилитация может оказаться длительной и, возможно, дорогостоящей. В исковых требованиях, наверное, исходить будем уже из этого», — заявил адвокат.

По словам Евгения Корчаго, он ознакомится с материалами дела, после чего начнёт работу над ходатайством. Однако пока его клиент не хочет взыскать с этих троих нападавших какие-то деньги.

«Возможно, мне удастся его переубедить», — добавил Корчаго.

Ранее «Секрет» рассказывал, что Ковалёв потратит 2 млн рублей, которые ему выплатят по решению мэра Москвы Сергея Собянина, на первоначальный взнос по ипотеке. Также парень планирует потратить часть средств на оплату свадьбы.

Романа Ковалёва жестоко избили в метро 4 октября. По словам очевидцев, на «Электрозаводской» в вагон метро вошли трое пьяных мужчин, которые начали оскорблять пассажиров. Они сгоняли людей с мест и приставали к девушкам. Одна из пассажирок сделала им замечание, и тогда хулиганы попытались на неё напасть. Ковалёв за неё заступился, и его начали избивать. Одна из пассажирок нажала тревожную кнопку и вызвала полицию. Благодаря этому убежавших с места преступления хулиганов удалось быстро поймать.

Нападавшими оказались трое уроженцев Дагестана — Гасан Залибеков, Магамаали Ханмагомедов и Ибрагим Мусалаев. Двое из них ранее были судимы за кражу и побои. Сначала против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позже по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело переквалифицировали. Теперь мужчинам вменяют покушение на убийство и применение насилия в отношении представителя власти. Им грозит до 15 лет тюрьмы, их арестовали на два месяца.