Пока вы спали: обвинения в адрес ООН и подготовка НАТО к войне

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Власти Белоруссии ответили на обвинения ООН в несоблюдении прав человека заявлением, что организация финансировала белорусские протесты «за деньги Кремля». Об этом сообщает «Независимая газета».
По данным Минска, за счет средств ООН было принято решение «помочь задержанным радикалам» и оплатить услуги адвоката для 23 белорусов на сумму 5 тысяч долларов. При этом деньги были взяты из целевого взноса для Белоруссии от России, который должен был пойти на помощь инвалидам.
В военно-научных кругах, приближенных к НАТО, обсуждаются механизмы и инструменты организации когнитивной войны (Cognitive Warfare). Этой теме будет, в частности, посвящена конференция, которая пройдет в Оттаве 30 ноября, пишет «Независимая газета».
Термин Cognitive Warfare включает в себя различные методы воздействия на сознание людей без силового вмешательства, что позволят избежать использования оружия. Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что еще в 2015 году был создан Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, который выполняет задачу по формированию антироссийских настроений среди населения государств-членов и партнеров альянса.
В Турции возложили на Россию и США ответственность за то, что курдские отряды народной самообороны по-прежнему атакуют турецкие позиции, и заявили о готовности самостоятельно решить эту проблему. В свою очередь российские дипломаты напомнили о том, что официальный Дамаск вправе восстановить свой суверенитет над всей территорией страны, пишет «Независимая газета».
Опрошенные изданием эксперты уверены, что ставки по Сирии будут подниматься, а в качестве козыря на переговорах может быть использована активизация артиллерийских ударов.
Клиенты ОТП-Банка и «Альфа-Банка» пожаловались на введение комиссии за «стягивание денег», то есть пополнение карты за счет средств на счете, оформленном в ином банке. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, в ОТП-Банке комиссия за «перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков» присутствует в тарифах четырех из пяти дебетовых карт и составляет 2%, но не менее 90 рублей. При этом в «Альфа-Банке» отметили, что лишь проводили пилотное исследование тарифа на небольшом количестве клиентов.
Минэкономразвития увеличило прогноз по инфляции в России на текущий год с 5,8 до 7,4%. При этом, по данным ведомства, основной вклад в рост инфляции на данный момент вносит увеличение стоимости продовольственных товаров. Об этом сообщают «Известия».
При этом прошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что высокая инфляция сейчас общемировая проблема. По их мнению, укрепление рубля, которому способствуют повышение ключевой ставки ЦБ и высокие цены на товары российского экспорта на мировых рынках, сможет замедлить рост инфляции в России.