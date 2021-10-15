Пока вы спали: обвинения в адрес ООН и подготовка НАТО к войне

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Официальный Минск обвинил ООН в махинациях

Власти Белоруссии ответили на обвинения ООН в несоблюдении прав человека заявлением, что организация финансировала белорусские протесты «за деньги Кремля». Об этом сообщает «Независимая газета».

По данным Минска, за счет средств ООН было принято решение «помочь задержанным радикалам» и оплатить услуги адвоката для 23 белорусов на сумму 5 тысяч долларов. При этом деньги были взяты из целевого взноса для Белоруссии от России, который должен был пойти на помощь инвалидам.

НАТО готовится к когнитивной войне

В военно-научных кругах, приближенных к НАТО, обсуждаются механизмы и инструменты организации когнитивной войны (Cognitive Warfare). Этой теме будет, в частности, посвящена конференция, которая пройдет в Оттаве 30 ноября, пишет «Независимая газета».

Термин Cognitive Warfare включает в себя различные методы воздействия на сознание людей без силового вмешательства, что позволят избежать использования оружия. Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что еще в 2015 году был создан Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, который выполняет задачу по формированию антироссийских настроений среди населения государств-членов и партнеров альянса.

Россия и Турция повышают ставки по Сирии

В Турции возложили на Россию и США ответственность за то, что курдские отряды народной самообороны по-прежнему атакуют турецкие позиции, и заявили о готовности самостоятельно решить эту проблему. В свою очередь российские дипломаты напомнили о том, что официальный Дамаск вправе восстановить свой суверенитет над всей территорией страны, пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты уверены, что ставки по Сирии будут подниматься, а в качестве козыря на переговорах может быть использована активизация артиллерийских ударов.

Банки начали вводить комиссии за «стягивание» денег

Клиенты ОТП-Банка и «Альфа-Банка» пожаловались на введение комиссии за «стягивание денег», то есть пополнение карты за счет средств на счете, оформленном в ином банке. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в ОТП-Банке комиссия за «перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков» присутствует в тарифах четырех из пяти дебетовых карт и составляет 2%, но не менее 90 рублей. При этом в «Альфа-Банке» отметили, что лишь проводили пилотное исследование тарифа на небольшом количестве клиентов.

Укрепления рубля может замедлить рост инфляции в России

Минэкономразвития увеличило прогноз по инфляции в России на текущий год с 5,8 до 7,4%. При этом, по данным ведомства, основной вклад в рост инфляции на данный момент вносит увеличение стоимости продовольственных товаров. Об этом сообщают «Известия».