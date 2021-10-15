В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.86
Войти в почту

В Минтруде назвали средний возраст рождения первого ребенка в России

ТАССиещё 2
55 минут назад

Средний возраст рождения первого ребенка сдвигается, сейчас это 28 лет. Это связано в том числе с тем, что женщины нацелены на карьеру, сообщила в пятницу замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

В Минтруде назвали средний возраст рождения первого ребенка в России
Фото: ТАССТАСС

"Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру", - сказала она на Евразийском женском форуме.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с рождаемостью в стране неоднозначна: сейчас в репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в 90-е, когда коэффициент рождаемости был даже ниже, чем в годы Великой Отечественной войны. Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет сейчас составляет 7,5 млн человек, причем эта возрастная категория сократилась с 2010 года на 37,5%. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости сегодня, отмечала Голикова. Тем не менее темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились: если в 2019 году рождаемость снизилась на 8%, то в 2020 - на 3%.

По ее словам, к 2030 году в РФ средний возраст первых рождений сдвинется к 30-летию женщины.

Общество,Елена Мухтиярова,Татьяна Голикова,Минтруд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители