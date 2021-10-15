Королеву Великобритании пригласили в Крым

Британской королевской семье, если они решат посетить Крым, в республике окажут радушный прием. Об этом РИА Новости рассказал руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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"Крым открыт для каждого. В частности, для членов британской королевской семьи. Их тут радушно встретят и продемонстрируют все красоты полуострова. Они будут восхищены российским Крымом", — отметил он.

По словам Юрия Гемпеля, за последние годы в мире значительно изменилось мнение относительно полуострова, который представители мировой общественности воспринимают в настоящее время как исконную русскую землю и неотъемлемую территорию России.

Накануне появилась информация, что школьники из Малой академии наук в Севастополе получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое направили в адрес Елизаветы II еще летом этого года. В ответе фрейлина королевы Великобритании - Филиппа де Пасс отметила, что Елизавета II была рада узнать об увлечении детей из России английским языком. При этом в адресе на конверте было написано: "Севастополь. Россия".

"Ее Величеству было приятно узнать, как много удовольствия вы получаете при изучении английского языка, и я прикладываю несколько информационных листовок, которые вам, может быть, захочется прочитать. Королева высоко оценивает ваш серьезный подход", - отмечается в послании.