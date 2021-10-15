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Матвиенко: оснований для введения локдауна нет

Елена Прошина
40 минут назад

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране нет. Об этом она сообщила в интервью RT.

Матвиенко: оснований для введения локдауна нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», - высказалась она.

Матвиенко также обратила внимание на нецелесообразность подобных мер, поскольку это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».

Ранее Дмитрий Песков оценил вероятность ужесточения в России ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Он утверждает, что введение новых ограничений не планируется до тех пор, пока инфраструктура здравоохранения остается в рабочем состоянии.

Вместе с тем, Песков отметил, что все еще важно разъяснять людям необходимость вакцинации.

«Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», - подчеркнул пресс-секретарь.

В России третьи сутки подряд обновляются антирекорды по смертности от коронавируса. За сутки скончались 986 пациентов. Число заболевших COVID-19 в столице увеличилось более чем на 6 700 за сутки. Такой интенсивный рост заражений связывают, прежде всего, с поведением населения и низкими темпами вакцинации.

По данным портала Стопкоронавирус.РФ в России с начала пандемии выявлен 7 892 980 случаев ковида. За весь период умерли 220 315 человек, выздоровели 6 937 756.

Общество,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Совет Федерации,
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