Матвиенко: оснований для введения локдауна нет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране нет. Об этом она сообщила в интервью RT.
«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», - высказалась она.
Матвиенко также обратила внимание на нецелесообразность подобных мер, поскольку это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».
Ранее Дмитрий Песков оценил вероятность ужесточения в России ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Он утверждает, что введение новых ограничений не планируется до тех пор, пока инфраструктура здравоохранения остается в рабочем состоянии.
Вместе с тем, Песков отметил, что все еще важно разъяснять людям необходимость вакцинации.
«Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», - подчеркнул пресс-секретарь.
В России третьи сутки подряд обновляются антирекорды по смертности от коронавируса. За сутки скончались 986 пациентов. Число заболевших COVID-19 в столице увеличилось более чем на 6 700 за сутки. Такой интенсивный рост заражений связывают, прежде всего, с поведением населения и низкими темпами вакцинации.
По данным портала Стопкоронавирус.РФ в России с начала пандемии выявлен 7 892 980 случаев ковида. За весь период умерли 220 315 человек, выздоровели 6 937 756.