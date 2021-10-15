Криминалист описал портрет типичного маньяка

«Важный вопрос состоит в том, чтобы определить, вменяем преступник или нет. Относительно вменяемых, в их поведении можно обозначить ряд паттернов, шаблонов. Их можно понять, их поступки в некоторой степени можно предугадать. Невменяемый преступник — это иная категория. И здесь уже должны работать психиатры», — пояснила Кулик.