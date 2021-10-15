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Криминалист описал современный портрет типичного маньяка

Анна Безрукова
24 минуты назад

В последнее время портрет типичного маньяка изменился с семейного человека на холостого рецидивиста. Об этом изданию URA.RU рассказал бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.

Криминалист описал портрет типичного маньяка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принято считать, что обычно маньяки — примерные семьянины, которые притворяются нормальными, но это не так. Последние все истории как раз показали обратное. Большинство из них — это раннее судимые, ведущие маргинальный образ жизни, одинокие, в момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — пояснил Дмитрий Кирюхин.

В свою очередь, ведущий российский профайлер, полиграфолог и глава АНО «Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности» Анна Кулик рассказала, какие факторы оказывают влияние на становление маньяка.

«Важно понять, что на формирование поступков преступников, которых на бытовом уровне принято называть маньяками, оказывают воздействие три группы факторов: биологические, психологические, социальные. Проблемы в каждой из этих трех сфер обуславливают нарушения в развитии личности, что может стать базой формирования маньяка», — отметила эксперт.

Также она добавила, что если говорить о серийных убийцах, их классификаций очень множество.

«Важный вопрос состоит в том, чтобы определить, вменяем преступник или нет. Относительно вменяемых, в их поведении можно обозначить ряд паттернов, шаблонов. Их можно понять, их поступки в некоторой степени можно предугадать. Невменяемый преступник — это иная категория. И здесь уже должны работать психиатры», — пояснила Кулик.

Общество,СКР,
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