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Россиян предупредили о мошеннических схемах во время переписи

Алиса Селезнёва
41 минуту назад

Во время переписи населения в России, которая в этом году впервые пройдет и в цифровом формате, могут активизироваться кибермошенники. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Россиян предупредили о мошенничестве во время переписи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября. В этом году принять участие в ней впервые можно через портал «Госуслуги».

«Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на «Госуслугах» или вовлечь их в свои мошеннические схемы», - пояснил Алексей Сизов.

Он призвал россиян при переходе на портал обращать внимание на адресную строку, в которой должно быть название https://www.gosuslugi.ru/.

В России стартовала перепись населения

«Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы (например, заменяют букву «о» на цифру «0»)», - подчеркнул Сизов.

Эксперт также обратил внимание на то, что мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов, это можно понять по перечеркнутому перед адресом сайта замочку. Алексей Сизов призвал не доверять и массовым рассылкам и рекламным баннерам.

Ранее злоумышленники обманули жительницу Москвы на более чем 100 тыс. рублей под предлогом необходимости привязать сертификат о вакцинации к социальной карте. Москвичке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками пенсионного отдела. Она ничего не заподозрила и выполнила все просьбы звонивших, назвав запрошенные ими данные, а на другой день обнаружила, что с карты пропали все деньги.
Общество,Алексей Сизов,
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