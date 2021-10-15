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Девять московских ресторанов получили звезды Michelin.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Девять московских ресторанов и кафе получили звезды Michelin. Церемония награждения состоялась в концертном зале «Зарядье».

Семь столичных заведений получили одну звезду. Это «Белуга», «Grand CRU», «Selfie», «White Rabbit», «Biologie»,«Сахалин» и «Savva». Два ресторана получили две звезды. Это «Artest» и «Twins Garden». Стоит отметить, что эти два заведения были представлены от России в топ-50 лучших ресторанов мира.

Таким образом, Москва стала первым городом СНГ, рестораны и кафе которого отметили звездами «Мишлен». Россия стала 33-й страной, для которой были подготовлены гастрономические «Красные гиды».

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