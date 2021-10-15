Семь столичных заведений получили одну звезду. Это «Белуга», «Grand CRU», «Selfie», «White Rabbit», «Biologie»,«Сахалин» и «Savva». Два ресторана получили две звезды. Это «Artest» и «Twins Garden». Стоит отметить, что эти два заведения были представлены от России в топ-50 лучших ресторанов мира.