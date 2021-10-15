Солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и популярный актер Джаред Лето поздравил россиянку с 27-летием. Видео появилось в telegram-канале «Daily Storm».

Девушка Настя слушает коллектив с 11 лет, на ее странице в социальных сетях множество видео с концертов популярной группы, а дома есть ростовая фигура Джареда Лето из картона. Сейчас Настя проходит лечение в Царицынском хосписе.