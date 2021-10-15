В Госдуме рассказали о «психологическом колпаке» на россиянах

Россияне скрылись от информации о заболеваемости COVID-19 и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком», сообщает радио Sputnik со ссылкой на депутата Госдумы, кандидата медицинских наук Татьяну Соломатину.

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Так она прокомментировала информацию о том, что некоторые россияне не вакцинируются, даже когда заболевают их близкие. По ее словам, когда количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч, для нее это стало психологической отметкой. Парламентарий выразила удивление, что к нынешней ситуации многие граждане относятся очень спокойно.

«У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», — сказала Соломатина.

Она считает, что пока пробить этот «колпак» не удается. По ее мнению, нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19.