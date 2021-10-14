Райские острова, офшор и фламинго: интересные факты о Кабо-Верде

"Рамблер" собрал для своих читателей самые интересные факты об этом маленьком государстве, расположенном на райских островах Зеленого мыса в Атлантическом океане.

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Как добраться до Кабо-Верде?

Самые удобный варианты перелета для путешественников из Москвы - это прямой рейс на остров Сал. Также есть вариант прилететь через Лиссабон. Кроме того, удобные стыковки возможны на рейсах через Мадрид, Париж и Франкфурт.

История Кабо-Верде

Архипелаг был открыт в 1456 году венецианцем Кадамостро. Так как острова находились относительно недалеко от важного морского ориентира - полуострова Зеленого Мыса (порт. Cabo Verde), то и название получили в его честь.

Практически сразу после их открытия, острова оказываются под пристальным вниманием Португалии - туда отправляются колонисты, а сам архипелаг еще в 15 веке становится частью колониальной державы.

Обретет независимость Кабо-Верде только в 1975 году. Этому событию предшествовала борьба местных за свое освобождение, проходившая под знаменами партии Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде. Способствовала успехам в их борьбе и смерть португальского диктатора Салазара. Помимо этого, повстанцам активно помогал СССР.

Современность Кабо-Верде

Сейчас островное государство представляет из себя типичное развивающееся государство, чья экономика держится в основном на рыболовстве и сельском хозяйстве. Но важнейшей отраслью для национального благосостояния Кабо-Верде является туризм. В доковидную эру туристы в любое время года составляли до 10% населения островного государства. В основном сюда едут граждане Германии, Испании, Португалии и Франции. Много и россиян.

В своей дипломатии страна тесно взаимодействует с перечисленными выше странами и Китаем. Между Поднебесной и Кабо-Верде осуществляется двустороннее сотрудничество в политической, дипломатической, экономической, спортивной и образовательной областях.

Российская дипмиссия, в которую и направляется Наталья Поклонская, существует на островах с момента обретения независимости в 1975 году.

Еще на Кабо-Верде с 1997 года действует офшорный банковский центр. В данный момент он не находится в "черном списке" Евросоюза, и расположенные в ЕС организации могут вполне легально проводить через него свои операции.

Сейчас в стране проживает примерно 500 тыс. человек, при этом, по данным ООН, 44% из них находятся за чертой бедности. 71% населения — мулаты, 28% — африканцы, есть еще немного европейцев не из числа туристов. Говорят эти люди на португальском, французском, а также креольских языках, рожденных из смеси португальского с языками местного африканского населения - криулу и кабувердьяну.

Армия и полиция этой небольшой страны одинаково малочисленны - в них служит по 1000 человек.

Довольно активно сейчас происходит миграция из страны. Диаспоры выходцев из Кабо-Верде существуют во всех крупных странах Западной Европы. Крупнейшая - в Нидерландах, тут сейчас проживает более 80 тыс. кабо-вердийцев. В общем количество уехавших из Кабо-Верде уже превышает население островов, численность диаспоры достигла 700 тыс. человек.

Флора и фауна

Помимо коз, овец, свиней, ослов и крупного рогатого скота, задействованных в животноводстве, на островах обитает множество диких животных. Тут встречается множество экзотических птиц, в том числе фламинго и попугаи, воды островов богаты рыбой (барракуда, кефаль, лосось, макрель, морской язык, мурена, сельдь, тунец). Много акул, лангустов и моллюсков. Встречаются киты и морские черепахи.