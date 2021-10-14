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Патриарх Кирилл рассказал об особой миссии Богородицы по защите России

Елена Прошина
1 час назад

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в праздник Покрова Пресвятой Богородицы назвал реальностью особую миссию Богоматери по защите России. Текст проповеди приведен на сайте патриарха.

Патриарх Кирилл рассказал об особой миссии Богородицы по защите России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе проповеди патриарх Кирилл отметил, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы в России является очень важным днем. Он напомнил, что Россия неоднократно подвергалась нападению внешних врагов, вспыхивали многочисленные внутренние конфликты, в том числе в XX веке.

«Сегодня день, действительно исполненный многих смыслов. И самым, может быть, главным является то, что предстательство Царицы Небесной, Ее особая миссия по защите Русской земли, многими отрицаемая и вызывающая недоумение, есть реальность. Не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями, в которых мы видим руку Божию», - сказал патриарх.

По его словам, самым убедительным доказательством является сохранение России в XX веке. Страна прошла революцию, гражданскую, а затем Великую Отечественную войну, из которой вышла победителем.

«Конечно, велика заслуга военачальников, великую доблесть и самопожертвование явили наши воины и весь народ, но можно ли утверждать, что исключительно собственными силами мы преодолели все страшные перипетии века XX? Если кто и скажет так, я свидетельствую: мы победили потому, что Отечество наше — под Покровом Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной», - подчеркнул патриарх.

Покров Пресвятой Богородицы – великий православный праздник, который в России отмечается 14 октября.

Общество,Патриарх Кирилл,
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