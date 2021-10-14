Патриарх Кирилл рассказал об особой миссии Богородицы по защите России

«Конечно, велика заслуга военачальников, великую доблесть и самопожертвование явили наши воины и весь народ, но можно ли утверждать, что исключительно собственными силами мы преодолели все страшные перипетии века XX? Если кто и скажет так, я свидетельствую: мы победили потому, что Отечество наше — под Покровом Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной», - подчеркнул патриарх.