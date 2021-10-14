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Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам отвечать за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться
Фото: ФМБАФМБА

«Сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», – приводит РИА «Новости» слова Яковлевой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.

Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.

Названа доля россиян, готовых вакцинироваться ради отпуска

Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.

Общество,Михаил Мурашко,Татьяна Яковлева,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,РИА Новости,
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