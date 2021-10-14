Лабораторию в Ухане обвинили в манипуляциях генами смертоносного вируса

Американский ученый, исследующий происхождение COVID-19, призвал остановить опасные лабораторные манипуляции с вирусами.

Как пишет «Правда.ру», один из ведущих американских исследователей происхождения COVID-19 Стивен Куэй заявил, что у ученых есть доказательства того, что сотрудники лаборатории в Ухане в декабре 2019 года манипулировали генами очень смертоносного вируса Нипах.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии. Он вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Вакцины от вируса не существует, летальность колеблется от 30% до 80%.

Разносчиками заболевания считаются крыланы - большие летучие мыши, которых в Азии часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм.

Человек может заразиться вирусом Нипах, съев фрукт, на который попала слюна инфицированного животного. Вирус также передается человеку при контакте с летучими мышами или свиньями, а также от человека к человеку.

По словам Стивена Куэя, ученые из лаборатории в Ухане брали треть всего генома вируса Нипах и перемещали его с помощью синтетической биологии. Если ученым удастся завершить синтетическую версию вируса, а потом в лаборатории произойдет авария, человечеству будет угрожать вирус с гораздо большей летальностью, чем SARS-CoV-2, предупредил Куэй.

«Нам действительно нужно сосредоточиться на прекращении такого рода опасных исследований», - сказал Куэй, выступая в Уханьском институте вирусологии.