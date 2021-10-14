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Собчак возмутила реакция общественности на ДТП с ее участием

Елена Прошина
44 минуты назад

Ксения Собчак, ДТП с участием которой недавно произошло в Сочи, возмутилась в своем Telegram-канале «фейкам», опубликованным СМИ. Вместе с тем она иронично высказалась о работе правоохранительных органов, сообщает News.ru.

Собчак возмутилась реакции на ДТП с ее участием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря работе наших замечательных и самых честных на свете органов, протоколы и показания гуляют по редакциям и есть во всех каналах. Их можно сравнить — я вот сравнила и все описано как было, и у меня, и у него. Во-вторых, это полный бред, что люди все еще обсуждают МЕНЯ, да еще и пытаются обвинить, и устроить истерику по поводу «КСЕНИИ СОБЧАК СНОВА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ». Снова ничего не будет за что? За то, что попала в аварию ? Интересно», — написала телеведущая (стилистика и орфография автора сохранены).

Напомним, авария с участием Ксении Собчак произошла 9 октября. Mercedes-Maybach, в котором находилась журналистка вместе со своей командой, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП скончалась 35-летняя Екатерина Тарасова, два человека были госпитализированы. По сведениям СМИ, Собчак спешно покинула место аварии.

Статус Собчак в деле о смертельном ДТП может измениться

На следующий день после трагического ДТП она заявила, что во время происшествия потеряла сознание, а в результате получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.

Общество,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,МВД,
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