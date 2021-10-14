Собчак возмутилась реакции на ДТП с ее участием

«Благодаря работе наших замечательных и самых честных на свете органов, протоколы и показания гуляют по редакциям и есть во всех каналах. Их можно сравнить — я вот сравнила и все описано как было, и у меня, и у него. Во-вторых, это полный бред, что люди все еще обсуждают МЕНЯ, да еще и пытаются обвинить, и устроить истерику по поводу «КСЕНИИ СОБЧАК СНОВА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ». Снова ничего не будет за что? За то, что попала в аварию ? Интересно», — написала телеведущая (стилистика и орфография автора сохранены).