Путин определил роль женщин в России

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Евразийском женском форуме назвал традиционные ценности залогом успешного развития государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что для всего российского общества традиционные семейные ценности «дороги и крайне значимы». Он добавил, что эти ценности «вызывают споры и даже критику в адрес России» за рубежом.
«При абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», - сказал президент.
Путин заявил, что у женщин в российских семьях особая роль, заслуживающая искренней благодарности. В то же время, по его мнению, в РФ уважают деловые и профессиональные качества женщин.
«То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны - давняя практика и традиция», - отметил президент.
Третий Евразийский женский форум проходит 13 - 15 октября в Санкт-Петербурге. Ранее на форуме выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве: по ее словам, даже когда у мужчины и женщины одинаковые стаж, образование и опыт работы, работодатель, как правило, выбирает мужчину.
Москалькова объяснила это стереотипом, что имеющая детей женщина будет уходить на больничные по уходу за детьми, а не имеющая в будущем уйдет в долгий декретный отпуск.
Также она подчеркнула, что в России существует проблема домашнего насилия.