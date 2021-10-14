Путин определил роль женщин в России

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Евразийском женском форуме назвал традиционные ценности залогом успешного развития государства. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин подчеркнул, что для всего российского общества традиционные семейные ценности «дороги и крайне значимы». Он добавил, что эти ценности «вызывают споры и даже критику в адрес России» за рубежом.

«При абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», - сказал президент.

Путин заявил, что у женщин в российских семьях особая роль, заслуживающая искренней благодарности. В то же время, по его мнению, в РФ уважают деловые и профессиональные качества женщин.

«То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны - давняя практика и традиция», - отметил президент.

Третий Евразийский женский форум проходит 13 - 15 октября в Санкт-Петербурге. Ранее на форуме выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве: по ее словам, даже когда у мужчины и женщины одинаковые стаж, образование и опыт работы, работодатель, как правило, выбирает мужчину.

Москалькова объяснила это стереотипом, что имеющая детей женщина будет уходить на больничные по уходу за детьми, а не имеющая в будущем уйдет в долгий декретный отпуск.