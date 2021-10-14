В Госдуме нашли способ побороть коррупцию в полиции

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских заявил, что полицейских следует снабжать нагрудными видеокамерами: по его мнению, это снизит количество совершаемых ими нарушений. Об этом сообщает «Газета.ру».
Так Альшевских прокомментировал задержание в Орске пятерых полицейских, которых заподозрили в вымогательстве денег у местного жителя. Против сотрудников полиции возбудили дела о превышении полномочий с применением насилия, а также о групповом разбое с применением оружия
В МВД рассказали, что двое из них во время патрулирования улиц остановили местного жителя и потребовали от него 20 тысяч рублей, угрожая подбросить запрещенные вещества. Затем к двум полицейским присоединились их коллеги, которые «оказывали на него моральное и физическое воздействие».
«Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово», - заявил депутат.
По его мнению, также всех полицейских стоит проверять на полиграфе «хотя бы раз в год».
Еще одним способом борьбы с преступлениями полицейских он назвал проведение публичных судов.
«Случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания. Важно, чтобы люди понимали и могли отслеживать каждую деталь такого дела», - подчеркнул он.