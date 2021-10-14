Россия отменит ограничения на рейсы в Египет

Россия с 9 ноября снимет ограничения на регулярные и чартерные рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновили международное авиасообщение, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба. <...> По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — сказано в сообщении.
Кроме того, стало известно, что также с 9 ноября будет увеличено число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.
Ранее 12 октября глава Ростуризма Зарина Догузова на церемонии вручения наград премии Starway в Анталье заявила, что ведомство не планирует вносить никаких предложений, направленных на ограничения выезда туристов за границу.
"Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", – уточнила Догузова.