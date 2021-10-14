Россия отменит ограничения на рейсы в Египет

"Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", – уточнила Догузова.